#trending // “Battle at Big Rock” Mit einer ungewöhnlichen Idee verkürzen die Macher der “Jurassic World”-Filme die Wartezeit zum nächsten Teil, der im Sommer 2021 in die Kinos kommen soll. Die Idee heißt “Battle at Big Rock” und ist ein Kurzfilm auf Kino-Niveau. In den 8:39 Minuten kämpfen zunächst zwei Dinos miteinander, bevor der große Fleischfresser auf eine Familie in einem Wohnmobil losgeht. Spannend sind auch die Bilder im Abspann, die das zeigen, was schon das Ende von Teil 2 suggerierte: Die Dinos sind offenbar mitten in der Zivilisation der USA unterwegs – der potenzielle Inhalt des dritten “Jurassic World”-Films. “Battle at Big Rock” lief am Sonntag im US-TV und wurde anschließend auch online gestellt. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal kamen bereits 2 Mio. Views zusammen, auf den entsprechenden Accounts auf Facebook und Twitter eine weitere Million. Watch the all-new short film Battle at Big Rock now. #JurassicWorld pic.twitter.com/17MhQ5YGcE — Jurassic World (@JurassicWorld) September 16, 2019