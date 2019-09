Facebook verhindert künftig, Schlagzeilen bei Werbeanzeigen zu ändern

Entsprechende Mechanismen gegen die nachträgliche Veränderung von Überschriften will Facebook bis Ende des Jahres umsetzen. Das Unternehmen reagiert damit auf Beschwerden von Faktencheckern. Sie bemängelten, dass Werbende den Überschriften einen Dreh geben könnten, der nicht unbedingt dem Inhalt der Beiträge entspricht.

In Großbritannien hatte zuletzt ein solcher Fall für Aufsehen gesorgt. In einem BBC-Beitrag ging es um geplante Ausgaben für Bildung. Die Regierungspartei ließ den Titel des Beitrages in ihrer Werbeanzeige so ändern, dass die Ausgaben viel höher erschienen. Künftig wird das nicht mehr möglich sein.

