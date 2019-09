Zusammenarbeit mit Virtue: Samsung startet Soundbar-Kampagne mit Filmkomponist Reinhold Heil

Bis zum 15. Oktober wird die Kampagne, zu der vor allem ein einminütiges Video gehört, über Social Media und das “Vice”-Netzwerk ausgespielt. Unter dem Claim “Feel more than you can see” zeigt der von der Agentur Virtue produzierter Clip, wie durch das Zusammenspiel akustischer Elemente Gefühle erzeugt werden können.

Im Mittelpunkt des Videos steht der Filmkomponist Reinhold Heil, der Szenen in der idyllischen Natur und der lauten Stadt vertont. “Als Komponist verstärke ich diese Gefühle. Aber erst eine realistische Wiedergabe von Soundeffekten und Musik kann das Wohnzimmer zum Privatkino machen. Denn ein Film ohne guten Sound erzählt nur die halbe Geschichte“, sagt er dabei.

Anzeige

Mit Heil ist der Kreativagentur ein Coup gelungen. Der Regisseur hat an Filmen und Serien wie “Lola rennt”, “Das Parfum”, “Cloud Atlas” und “Deutschland 83” mitgearbeitet, war für die Golden Globes nominiert und wurde mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

