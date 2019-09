Riesiger Erfolg für das ARD-Drama “Ottilie von Faber-Castell”: Tagessieg gegen Shows von ZDF und RTL

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen:

1. Großer Erfolg für “Ottilie von Faber-Castell”

4,46 Mio. Menschen hatten am Samstagabend also die Ausdauer, sich das 180 Minuten lange Historiendrama “Ottilie von Faber-Castell – Eine mutige Frau” im Ersten anzuschauen, das entsprach zwischen 20.15 Uhr und 23.15 Uhr einem fulminanten Marktanteil von 18,3%. In den Tages-Charts entsprach das Platz 2 hinter der 20-Uhr-“Tagessschau” (5,20 Mio. / 23,2%), aber noch vor der gesamten 20.15-Uhr-Konkurrenz. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete das Drama ebenfalls klar über dem ARD-Normalniveau, musste sich mit 630.000 Sehern und 9,5% um 20.15 Uhr nur RTLs “Supertalent” geschlagen geben.

2. “Das Supertalent” verliert 750.000 Zuschauer im Vergleich zum Vorjahr, siegt aber bei den 14- bis 49-Jährigen

Die Nummer 2 der 20.15-Uhr-Wertung hieß am Samstagabend “Das Supertalent”. Die RTL-Show startete aber bei Weitem nicht so erfolgreich in die neue Staffel wie im Vorjahr. Damals sorgten 4,02 Mio. Zuschauer noch für einen Marktanteil von 15,4%, diesmal gab es mit 3,27 Mio. 13,1%. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging es ein Stück nach unten: von 1,76 Mio. Sehern und 22,0% auf 1,40 Mio. und 20,5%. Für den Tagessieg reichten aber auch diese 1,40 Mio. Nur eine weitere Sendung erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls ein Millionenpublikum: “Chris Tall live! Und jetzt ist Papa dran” im Anschluss an “Das Supertalent” mit 1,08 Mio. und 21,6%.

3. Carmen Nebel mit soliden Zahlen, ProSieben und Sat.1 um 20.15 Uhr gleichauf

Im Gesamtpublikum landete hinter dem ARD-Drama und dem “Supertalent” die ZDF-Show “Willkommen bei Carmen Nebel” – mit 3,18 Mio. und gewohnt soliden 13,1%. Bei den 14- bis 49-Jährigen sahen sie nur 320.000 (4,7%). Hier folgen um 20.15 Uhr hinter dem “Supertalent” und “Ottilie von Faber-Castell” stattdessen Sat.1 und ProSieben: Die beiden Filme “The Jungle Book” und “Hüter der Erinnerung – The Giver” landeten beide bei Werten von 560.000 14- bis 49-Jährigen und 8,2%.

4. “Die Verurteilten” holt keine Top-Quoten mehr, Super RTL punktet mit “Robin Hood”

Die zweite Privat-TV-Liga lag in der Prime Time fast gleichauf. So blieb Vox mit “Die Verurteilten” bei unbefriedigenden 340.000 14- bis 49-Jährigen und 5,0% hängen, RTL II kam mit zweimal “Game of Thrones” und 300.000, sowie 340.000 auf 4,5% und 4,7%. kabel eins startete mit 330.000 und 5,0% für “Hawaii Five-O” in die Prime Time, eine weitere Folge der Serie erkämpfte sich danach 410.000 junge Zuschauer und 5,6%, war damit die Nummer 1 der Prime-Time-Programme von Vox, RTL II und kabel eins. “Lethal Weapon” fiel um 22.15 Uhr mit 300.000 dann auf 4,7%. Fast auf das Niveau der drei Sender sprang um 20.15 Uhr Super RTL: Mit “Robin Hood – König der Diebe” lockte man immerhin 240.000 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei tollen 3,7%.

5. Sky springt mit der Bundesliga zweimal deutlich über die Mio.-Marke und holt Platz 5 im jungen Publikum

Zu den großen TV-Hits des Samstags gehörte stundenlang auch die Fußball-Bundesliga bei Sky. Um 15.30 Uhr sahen zunächst 1,59 Mio. Fans die Konferenz und die fünf Einzelspiele bei dem Pay-TV-Anbieter – Sky-Go- und Kneipen-Zuschauer wie immer nicht mitgerechnet. Der Marktanteil lag da bei herausragenden 15,4%. Um 18.30 Uhr kam das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München dann noch auf ähnliche 1,48 Mio. Zuschauer und 7,8%. Auch die parallel stattfindende Bundesliga-“Sportschau” war ein großer Hit: 4,00 Mio. (22,3%) sahen im Ersten zu.

