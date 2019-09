Kippt die Grosso-Vereinbarung mit Burda, G+J & Co.? Kartellamt stellt Malus-Regelung infrage

Die zwischen der Allianz der sieben Großverlage und dem Grosso geschlossene Handelspannen-Vereinbarung steht in der derzeitigen Ausgestaltung auf der Kippe. Auslöser ist der Arbeitskreis Mittelständischer Verlage. Er hatte sich an das Bundeskartellamt gewandt, um die Malus-Regelung abzuschaffen. Nun soll die Wettbewerbsbehörde die Medienhäuser aufgefordert haben, hierfür eine neue Regelung zu finden.

Sie ist den mittelständischen Verlagen ein Dorn im Auge: die Malus-Regelung, die die Allianz der sieben Großverlage 2018 mit dem Bundesverband Presse-Grosso vereinbarte. Unterschreiten Print-Produkte pro beliefertem Einzelhändler einen bestimmten Jahresumsatz, können die Grossisten für den Titel eine höhere Vertriebsmarge verlangen. Vor allem Print-Produkte, die über eine geringe Auflage verfügen und länger am Kiosk liegen, haben das Nachsehen. Sie sind für die Verlage langfristig wirtschaftlich nicht mehr tragfähig. Solchen Blättern droht damit das Aus.

Die Regelung trifft besonders kleinere und mittelständische Verlage. Daher hatte der Arbeitskreis Mittelständischer Verlage (AMV), dem auch der Jahreszeiten-Verlag (Jalag) angehört, beim Bundeskartellamt eine “Anfrage” eingereicht.

AMV-Vorstand äußerte bereits scharfe Kritik

Er wollte “von der Bonner Wettbewerbsbehörde prüfen lassen, ob die Neuregelung der Handelsspannen wegen diskriminierenden Verhaltens rechtswidrig” ist. Die Vereinbarung hatte die sogenannte Verlagskoalition – darunter Burda, Axel Springer, Spiegel, Bauer sowie Klambt und der Bundesverband Presse-Grosso – Ende Februar 2018 geschlossen. “Sowohl die Malus-Regel als auch andere Teile des Abkommens bevorzugen insbesondere die Titel der Verlagsallianz. Darüber hinaus wurden hier Kostenfaktoren zu Lasten Dritter verhandelt, die zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit hatten Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen”, kritisierte der AMV-Vorstand damals scharf.

Nun steht die Regelung der Vertragsallianz in der derzeitigen Form auf der Kippe: “Das Kartellamt folgt dem Arbeitskreis Mittelständischer Verlage bezüglich der Malus-Regelung in der Rabattvereinbarung zwischen dem Presse-Grosso und der Verlagsallianz. Es ist an die beiden Parteien kommuniziert worden, die nun Zeit haben von selbst eine andere Lösung herbeizuführen, oder die Regelung außer Kraft zu setzen“, erklärt Manfred Sinicki, Vorstandsvorsitzender des AMV, gegenüber MEEDIA. Die Frist, um eine Lösung zu finden, laufe bis Ende September, ergänzt er. Ein Sprecher des Bundeskartellamts wollte sich auf Anfrage zu dem laufenden Verfahren nicht äußern.

Auch Großverlage wie G+J von Regelung betroffen

Von der Malus-Regelung sind nicht nur kleine und mittelständische Verlage betroffen. Denn auch für Großverlage, die die neue Handelspannen-Vereinbarung unterschrieben hatten, ist die bisherige Regelung nur teilweise von Vorteil. Dazu gehört beispielsweise Gruner + Jahr.

Der Hamburger Zeitschriftenverlag will durch neue Print-Produkte im Inland wachsen. Doch viele Magazin-Einführungen, die nicht schnell genug eine wirtschaftlich tragfähige Auflagen-Flughöhe erreichen, geraten durch die Malus-Regelung unter massiven Ertragsdruck. Vielleicht hatte Gruner + Jahr deshalb gestern nicht ausgeschlossen, das zum Jahresende von der Einstellung bedrohte Männermagazin “JWD” mittelfristig wieder aufleben zu lassen (MEEDIA berichtete).

Fällt die Malus-Regelung flach, könnte sich ein Titel wie “JWD” mit 50.000 Auflage wieder rechnen. Doch ein Ende dürfte hingegen viele Grossisten wenig erfreuen. Sie müssten wieder Titel mit kleiner Auflage zu den Verteilstationen fahren. Doch das würde die finanzielle Lage kleinerer Grossisten erschweren.

