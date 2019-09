Juliane Eßling und Wolf-Ulrich Schüler werden Stellverteter von Tanit Koch – Mediengruppe RTL verstärkt Redaktionen

Gleich sieben neue stellvertretende Chefredakteure meldet die Mediengruppe RTL: So werden Juliane Eßling und Wolf-Ulrich Schüler stellvertretende Chefredakteure in der Zentralredaktion der Mediengruppe, Christina Frank und Lotte Lang stellvertretende Chefredakteurinnen in der RTL-Chefredaktion TV, Peter Seiffert und Angela Lang bekommen die gleiche Funktion in der Digital-Abteilung und Göksen Büyükbezci bei n-tv.