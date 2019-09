“Erste Moderatorin eines Fußball-Talkformats im deutschen Free-TV”: Laura Papendick präsentiert den sport1-“Fantalk”

Wenn am 17. September die UEFA Champions League in ihre neue Saison startet, ist sport1 auch wieder mit dem "Fantalk" dabei - einer Sendung, in der live über die Spiele gesprochen wird, ohne Bilder zeigen zu dürfen. Neu im "Fantalk" ist Laura Papendick, laut sport1 die "erste Moderatorin eines Fußball-Talkformats im deutschen Free-TV".