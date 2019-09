“Spotlight”: Egmont Ehapa startet sechswöchentliches Magazin zur Nickelodeon-Serie

Egmont Ehapa startet am 18. September ein neues Print-Magazin für 9- bis 14-Jährige. In "Spotlight" dreht sich alles um die gleichnamige TV-Serie, die seit 2016 bei nickelodeon läuft und drei Tage vor Magazin-Start in ihre vierte Staffel geht.

Egmont Ehapa kündigt die neue Zeitschrift als Fan-Magazin an, das “einen Blick hinter die Kulissen” wirft, “exklusive Interviews direkt vom Set sowie spannende Hintergrundinfos” liefert. “Das Konzept wird durch Styling- und Vlogger-Tipps sowie knifflige Rätselseiten und lustige Tests abgerundet.” Außerdem – wie bei Kinder-Zeitschriften üblich – liegen dem Heft Gimmicks bei: “Darunter beispielsweise exklusive Autogrammkarten oder Accessoires fürs Handy im Spotlight-Style”.

Die Auflage von “Spotlight” beträgt zum Start 60.000 Exemplare, es kostet 3,99 Euro. Erscheinen soll es alle sechs Wochen. Die Serie läuft seit dem 26. September bei nickelodeon in Deutschland, am 15. September, also drei Tage vor Start der Zeitschrift, startet die inzwischen vierte Staffel mit weiteren 93 Episoden. Zum Inhalt schreibt Egmont Ehapa: “Die Fernsehserie ‘Spotlight’ zeigt den Alltag einer Gruppe Jugendlicher, die eine Sache gemeinsam haben: Sie wollen alle zu Tänzern, Sängern, Musikern oder Comedians werden und dabei die größten Bühnen der Welt erobern. Zusammen lernen sie an der Berliner School of Arts was es bedeutet ein Star zu sein und für seine Träume zu kämpfen.”

