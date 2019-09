Cover-Check: “Der Spiegel” stellt eine neue Kiosk-Jahresbestleistung mit dem “Wahnsinn Kreuzfahrt” auf

Schöner Erfolg für den "Spiegel": Mit dem Heft 33/2019 und dem Titel "S.O.S.: Wahnsinn Kreuzfahrt - die dunkle Seite des Traumurlaubs" stellte das Magazin einen neuen Jahresrekord im Einzelverkauf auf. 196.459 Exemplare wurden in Supermärkten, Kiosken, etc. laut IVW abgesetzt. Unter dem Soll blieben in Woche 33 hingegen der "stern" und der "Focus".