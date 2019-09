#trending // Demi Lovato und das Bodyshaming

Wahnsinnigen Erfolg auf Instagram hatte am Wochenende die Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato. Der Social-Media-Star – u.a. 74,1 Mio. Follower auf Instagram – postete etwas für Ihre Verhältnisse offenbar Ungewöhnliches: ein unbearbeitetes Foto von sich. Sie schrieb dazu: “This is my biggest fear. A photo of me in a bikini unedited. And guess what, it’s CELLULIT!!!! I’m just literally sooooo tired of being ashamed of my body, editing it (yes the other bikini pics were edited – and I hate that I did that but it’s the truth) so that others think I’m THEIR idea of what beautiful is, but it’s just not me. This is what I got. I want this new chapter in my life to be about being authentic to who I am rather than trying to meet someone else’s standards. So here’s me, unashamed, unafraid and proud to own a body that has fought through so much and will continue to amaze me when I hopefully give birth one day.”

Sie schloss ihren Beitrag mit den Worten: ” I hope to inspire someone to appreciate their body today too.” Und das tat sie: Sie inspirierte und begeisterte mit ihrem Post wie wohl mit keinem Post zuvor: 9,2 Mio. Likes kamen bis Sonntagabend mit ihrem Aufruf gegen Bodyshaming zusammen.