Gabor Steingart zu Media Pioneers: “Ich habe einen zweistelligen Millionen-Betrag für Marketing in petto”

Medienunternehmer Gabor Steingart hat in einem Webtalk Einblicke in die Arbeit von Media Pioneers gegeben. 150 bis 600 neue Abonnenten bekomme der Morning Briefing Newsletter und der Podcast pro Tag. Das Wachstum sei organisch. Allerdings verfüge Steingart noch über Marketing-Budget-Reserven in Millionenhöhe.