Nächster Abgang: Vermarktungschef Stedler verlässt die “Hamburger Morgenpost”

Noch ist keine Entscheidung über einen Verkauf der Regionalzeitungen bei der DuMont Mediengruppe gefallen, doch bei der “Hamburger Morgenpost” gehen immer mehr hochkarätige Manager und Journalisten von Bord. Nach Vize-Chefredakteur Maik Koltermann und dem Sportchef Matthias Linnenbrügger verlässt jetzt auch der Vermarktungschef Martin Stedler das Unternehmen.

“Stedler hat sich aus familiären Gründen entschlossen, die Hamburg First im Laufe des zweiten Halbjahres zu verlassen, um zurück nach Berlin zu gehen und sich dort neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Seit seinem Start 2016 hat er die Vermarktung der ‘Hamburger Morgenpost’ in der Professionalisierung von einer sehr guten klassischen Printflächen- und Displayvermarktung zu einer neuen zeitgemäßen Content-Vermarktung begleitet”, erklärt eine Sprecherin der DuMont Mediengruppe gegenüber MEEDIA.

Stedler hatte seit 2016 als Geschäftsführer die Hamburg First Medien & Marketing GmbH geleitet, die für die “Hamburger Morgenpost” als Vermarkter agierte. Wer ihm nachfolgt, ist aber noch offen. Zur Nachfolge will sich DuMont zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Zuletzt hatte sich der Manager angeblich darum bemüht, die norddeutsche Boulevardzeitung zu übernehmen.

Die Kölner Zeitungsgruppe will sich von ihrem gesamten Portfolio an Regionalzeitungen trennen. Dazu gehören neben der “Hamburger Morgenpost”, auch die “Berliner Zeitung” sowie der “Kölner Express”. Noch ist aber keine Entscheidung gefallen. Doch DuMont-CEO Christoph Bauer will angeblich den Mitarbeitern im September ein “Update” geben, ob sich der Verlagsgruppe von ihrem Kerngeschäft trennt (MEEDIA berichtete).

