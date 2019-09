#trending // Jo Johnson

In Großbritannien rückte am Tag nach den Parlaments-Niederlagen des Prime Ministers Boris Johnson sein Bruder Jo in den Mittelpunkt der Social-Media-Diskussionen. Der Grund: Jo, bislang Parlaments-Abgeordneter und Staatsminister im Kabinett seines Bruders Boris, trat am Donnerstag von seinen Funktionen zurück. Jo Johnson auf Twitter: “In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest“. Mit anderen Worten: Er ist nicht sonderlich einverstanden mit der Politik seines Bruders Boris.

Sein Tweet sammelte 36.000 Likes und Retweets ein, die BBC kam mit der Meldung “Jo Johnson quits as MP and minister” auf 82.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen, der Independent mit “Boris Johnson’s brother quits government in protest at PM’s leadership” auf 62.000.