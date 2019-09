#trending // Ezekiel Elliott und Dirk Nowitzki Ein American-Football-Spieler der Dallas Cowboys sorgte am Donnerstag deutscher Zeit für einige der weltweit erfolgreichsten Tweets des Tages – direkt und indirekt. Der Grund: Er unterschrieb bei den Cowboys einen neuen 6-Jahres-Vertrag und ist nun der “höchstbezahlte Running Back der NFL“. Als Elliott nach einem Aufenthalt in Mexiko nun wieder nach Dallas zurück kam, warteten offenbar zahlreiche Fans am Flughafen auf ihn. Und genau das führte zu einem der weltweit erfolgreichsten Tweets des Tages. Er kam von Dirk Nowitzki und lautete: “Came home from China to all these cameras at the airport. I thought to myself: ‘ Man. I still got it!!’ Turns out they were all there for zeke….” 257.000 Likes und Retweets gab es dafür. Elliott retweetete Nowitzkis Post mit zwei Tränen lachenden Smileys und bekam dafür weitere 117.000 Reaktionen.