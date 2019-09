Erweiterung der Geschäftsführung: Joachim Liebler wechselt von der NOZ zur VRM-Mediengruppe

Die Verlagsgruppe Rhein-Main in Mainz erweitert zum 1. Januar 2020 ihre Führungsebene und holt mit Joachim Liebler einen weiteren Geschäftsführer ins Team. Er kommt von den NOZ Medien und wird künftig an der Seite von Hans Georg Schnücker und Dr. Jörn W. Röper die Geschicke des Unternehmens leiten.

Liebler hat im vergangenen Vierteljahrhundert unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeitsfelder in verantwortlicher Position für diverse Medienhäuser besetzt. Er war unter anderem beim Südkurier in Konstanz, der Mainpresse in Würzburg und der “Süddeutschen Zeitung”. Zuletzt agierte er als Geschäftsführer für die NOZ Medien und mh:n Medien in Osnabrück und Flensburg.

Ab Januar 2020 soll er laut Pressemitteilung in der VRM-Mediengruppe vor allem den digitalen Transformationsprozess vorantreiben, den Aufbau von zielgruppenorientierten neuen Geschäftsmodellen sowie den Aufbau von Agenturleistungen im Rahmen von VRM Corporate Solutions.

Nach einer Einarbeitungs- und Übergabephase soll er die Nachfolge von Hans Georg Schnücker als Sprecher der Geschäftsführung der VRM Holding GmbH & Co. KG antreten. Die Geschäftsführung der VRM-Mediengruppe besteht fortan aus Neuzugang Liebler, Schnücker und Dr. Jörn W. Röper.

Erst Mitte August hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass Bernd Koslowski und Michael Emmerich als Verstärkung bei der Neuausrichtung helfen sollen. Koslowski hat zum 1. September die Bereiche Herstellung, Druck und Logistik übernommen, Emmerich verantwortet nun die Vermarktung B2B, B2C, Marketing und Business Intelligence (MEEDIA berichtete).

