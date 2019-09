Wechsel an der Spitze von bento: Lüpke-Narberhaus und Reißmann bekommen neue Positionen beim “Spiegel”

Viktoria Bolmer und Julia Rieke bilden seit kurzem die neue Leitung bei bento, dem jungem Portal des “Spiegel”. Die bisherigen Chefs Frauke Lüpke-Narberhaus und Ole Reißmann rücken innerhalb der integrierten “Spiegel”-Redaktion auf leitende Jobs auf.

News: Zusammen mit @ViktoriaBolmer leite ich ab jetzt die Redaktion von @bento_de. Ich freue mich sehr und bin auch ein bisschen aufgeregt. So geht es bei uns weiter: https://t.co/n26It7qJXy — Julia Rieke (@juligrimson) September 4, 2019

Lüpke-Narberhaus leitet zukünftig gemeinsam mit Anke Dürr das neue Ressort “Leben” im Printbereich, wie sie in einem Tweet mitteilt. Dieses bauen beide gemeinsam auf. Reißmann dagegen kümmert sich als geschäftsführender Redakteur um neue Produkte – sowohl für Print als auch Online – und um den Funnel, “alles von Social über Newsletter bis zu App-Features”, wie er schreibt.

Zu viele Emotionen für einen Tweet: Ich habe @bento_de verlassen. 😢 Jetzt leite ich zusammen mit der wunderbaren Anke Dürr das neue Ressort Leben für @DerSPIEGEL. 😀🎉💪 pic.twitter.com/G7LtHL4th7 — Frauke Lüpke-Narberhaus (@fraukeln) September 4, 2019

🔥Für @DerSPIEGEL und @spiegelonline kümmere ich mich als geschäftsführender Redakteur um neue Produkte und um den Funnel, alles von Social über Newsletter bis zu App-Features.https://t.co/inT7cO1RdE pic.twitter.com/lfwkkABnnl — Ole Reißmann (@oler) September 4, 2019

An der Ericusspitze ist derzeit ohnehin viel los: Online- und Printredaktion stehen kurz davor, zur neuen Gemeinschaftsredaktion zu verschmelzen. Dazu will das Unternehmen im September seine Organisation umkrempeln. Alle Ressorts des Print-“Spiegel” und von “Spiegel Online” werden zusammengelegt. Beide Sparten hatten jahrelang – zu unterschiedlichen Bedingungen – eher neben- statt miteinander gearbeitet. Der Digital-Relaunch soll bereits kommende Woche zur Dmexco präsentiert werden (MEEDIA berichtete). Auch dazu hat sich der “Spiegel” in einem Blogeintrag detailliert geäußert.

Ursprünglicher Ansatz funktionierte nicht auf ganzer Linie

Wie es nun mit bento weitergeht, verrät die Redaktion in einem am Mittwoch veröffentlichten Blogeintrag. Vier Jahre nach der Gründung am 1. Oktober 2015 soll in diesem Herbst ein überarbeitetes Portal starten. “Frauen und Männer zwischen 18 und 30 Jahren zu erreichen, die im Internet zu Hause sind und tendenziell den ‘Spiegel’ nicht lesen”, sei das Ziel zum Start gewesen. Man sei mit der Idee angetreten, schnelle, kurze News und aktuelle Erklärstücke zur Nachrichtenlage zu liefern. Längere Geschichten sollten nur einmal täglich erscheinen.

Funktioniert hat der Ansatz allerdings nie so ganz, heißt es in dem Beitrag. “Bento mit seinen sehr guten Reichwertenwerten hängt heute zu gut drei Vierteln an ‘Spiegel Online’: Wird von dort verlinkt, erreicht eine Geschichte viele interessierte Leser, ansonsten allzu oft nicht.” So stellte sich bei den Verantwortlichen des Ablegers die Frage, wie sinnig die Positionierung als eigenständiges Nachrichtenportal ist, wenn viele Nutzer bento letztlich als junges Ressort von “Spiegel Online” wahrnehmen.

Mehr Magazininhalte, weniger “Klickenswertes”

Auf Grundlage von Umfragen und Statistiken soll die Strategie wie folgt aussehen: “nicht möglichst viel Klickenswertes publizieren (…), sondern magazinige Stoffe mit Haltung im besten Sinne anbieten”, erläutern die Verantwortlichen. Jene Inhalte, so die Idee, passen damit auch zur Kernmarke. Gleichwohl soll sich nichts an der Ausrichtung der Zielgruppe und den Themenfeldern ändern. Gerechtigkeit, Uni, Arbeit, Freizeit, Gefühle und Queer bleiben im Zentrum der Berichterstattung. Auch die eigene Seite wird Bestand haben.

Was sich jedoch ändert, ist der Look von bento, der sich zwar mehr am “Spiegel” orientieren wird, aber als Marke erhalten bleibt. “Bento soll nicht wie der ‘Spiegel’ sein, sondern ‘vom Spiegel'”, so die Erklärung. Dies steht künftig auch im Logo. Dazu heißt es: “Wir haben uns als Leitfarbe für ein klares, intensives Blau entschieden, in gewisser Analogie zum klaren, intensiven Orange des ‘Spiegel’, das damit harmoniert.”

