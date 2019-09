trending: Ein toter Hund, der Faschismus und Mario Barth, das britische Parlament, Jacob Rees-Mogg

#trending // Jacob Rees-Mogg

Zum Gesicht der Unterhaus-Debatte rund um den Brexit wurde am Dienstag neben Boris Johnson sein Kollege Jacob Rees-Mogg. Der Grund: Der Leader of the House of Commons zeigte offen sein Desinteresse an den parlamentarischen Diskussionen. Er lag zeitweise auf einer der Parlamentsbänke – so, als würde er auf dem heimischen Sofa lümmeln. Die Geste wurde im Social Web sehr kritisch kommentiert. Top-Tweet war dabei der von Labour-Politikerin Anne Turley: “The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament” kam auf 76.000 Likes und Retweets.

ITV News erreichte mit Bewegtbildern der Szene 29.000 Reaktionen, Guardian-Kolumnist Owen Jones mit “Our entitled, contemptuous, born to rule Tory Establishment summed up in a single picture” 23.000. Schnell wurde Ress-Moggs Geste auch zum Mem, so fand sich der Politiker z.B. im Wohnzimmer der “Simpsons” wieder.