Aylin Menemencioglu folgt Kerstin Jaumann als Unternehmenssprecherin der Handelsblatt Media Group

Zu Menemencioglus Aufgaben bei K12 zählte “die Vorbereitung und Begleitung der strategischen Kommunikation von Change-Projekten”, so die Handelsblatt Media Group. Vor ihrer Tätigkeit dort war die 41-Jährige als PR-Beraterin über zehn Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Agenturen wie Ketchum Pleon und Havas PR tätig.

“Mit Aylin Menemencioglu haben wir eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin an Bord geholt, die das positive Momentum der Mediengruppe, unsere Marken und die handelnden Personen noch präsenter und moderner in Szene setzen wird”, sagt Geschäftsführer Gerrit Schumann. “Ich freue mich auf meine Aufgaben und darauf, den internen und externen Kulturwandel der Handelsblatt Media Group weiter voranzutreiben. Mit meiner Arbeit möchte ich neue Akzente setzen und die Werte der HMG noch mehr mit Leben füllen”, so Aylin Menemencioglu.

Vorgängerin Kerstin Jaumann hatte das Unternehmen vor Kurzem nach mehr als siebeneinhalb Jahren verlassen, um den Job der Sprecherin der Versicherungsgruppe Ergo zu übernehmen.

