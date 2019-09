Unangenehmer Zwischenfall: Unbekannte twittern von Account des Twitter-Chefs

Unbekannte haben vom Konto von Twitter-Chef Jack Dorsey mehrere aggressive Tweets verbreitet, darunter einen über Deutschland während des Dritten Reichs. Twitter teilte in der Nacht zum Samstag mit, dies sei durch einen Fehler bei einem Mobilfunk-Anbieter möglich geworden. Die Tweets wurden über einen Dienst gepostet, bei dem man die Telefon-Nummer mit seinem Account verbinden und per SMS twittern kann. Der Kurznachrichtendienst erklärte entsprechend, es gebe es “keinen Hinweis, dass die Systeme von Twitter kompromittiert wurden”.

Von Dorseys Account “@jack” wurden mehrere Tweets an seine mehr als vier Millionen Follower weiterverbreitet, darunter einer, in dem es hieß: “Nazi-Deutschland hat nichts falsch gemacht.” Einige Tweets enthielten auch rassistische und antisemitische Inhalte. Twitter löschte die Tweets rasch wieder aus Dorseys Timeline.

Für das börsennotierte Unternehmen ist der Vorfall so unangenehm wie erklärungsbedürftig. Eine gute Stunde nach dem Zwischenfall erklärte Twitter, Dorseys Account sei gesichert. Darüber hinaus gebe es “keinen Hinweis, dass die Systeme von Twitter kompromittiert wurden”, hieß es.

The phone number associated with the account was compromised due to a security oversight by the mobile provider. This allowed an unauthorized person to compose and send tweets via text message from the phone number. That issue is now resolved.

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 31, 2019