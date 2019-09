trending: die Wahlen in Sachsen und Brandenburg, “#CSYou”, Texas und der trauernde Arnold Schwarzenegger

#trending // die Wahlen in Sachsen und Brandenburg Die beiden Landtagswahlen waren am Sonntag das Thema, auf das auch im Netz die größte Aufmerksamkeit gerichtet wurde: Über zwei Millionen Suchanfragen registrierte Google im Zusammenhang mit den beiden Wahlen, auf Twitter dominierten Hashtags wie #AfD, #Sachsenwahl, #ltwsn19, #ltwbb19, usw. Einzelne journalistische Artikel schafften nicht den Sprung auf die ersten Plätze der Social-Media-News-Charts, stattdessen lag tagesschau.de mit “Umstrittene Tradition: Delfin-Jagd in Japan beginnt” und 15.200 Facebook- und Twitter-Interaktionen vorn. Im Zusammenhang mit den beiden Wahlen war am Sonntag der Spiegel-Online-Text “Wahlen im Osten: Es gibt ein Rezept gegen die AfD” von Christian Stöcker am erfolgreichsten – mit 6.500 Interaktionen. Er wurde allerdings schon am Morgen veröffentlicht, hatte mit den konkreten Ergebnissen nichts zu tun. Die fehlenden journalistischen Artikel mit Massen an Likes & Co. sind aber auch kein neues Phänomen bei Wahlen. Das liegt auch daran, dass viele politisch Interessierte dann doch eher das Fernsehen nutzen und im Social Web eher über die Ergebnisse im Allgemeinen diskutiert wird als über einzelne journalistische Texte. Bei den Einzel-Posts waren im Übrigen Humor-Accounts wie die “heute-show” erfolgreich – siehe zum Beispiel hier – zudem Jubel-Beiträge der AfD und der Grünen. Spannend finde ich persönlich auch immer den Blick auf die 18-Uhr-Prognosen: Wie nah am Ergebnis waren sie? Ein solcher Vergleich ist immer auch ein gutes Indiz dafür, wie ernst man solche Prognosen nehmen kann. In Brandenburg lag die Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) näher am Ergebnis als Infratest Dimap (ARD). Bei SPD, CDU und Linken betrug die maximale Differenz zwischen 18-Uhr-Prognose und Endergebnis bei 0,3 Punkten, bei der AfD bei einem Prozentpunkt und bei den Grünen bei 0,8. Im Durchschnitt der sieben größten Parteien betrug die durchschnittliche Abweichung der Forschungsgruppe Wahlen 0,4 Zähler, die von Infratest Dimap 0,6. In Sachsen hingegen war Infratest Dimap etwas besser als die Forschungsgruppe Wahlen. Die durchschnittliche Abweichung lag hier bei den sieben größten Parteien bei nur 0,23 Prozentpunkten, die Forschungsgruppe Wahlen lag mit 0,4 Zählern zwar ebenfalls sehr nah am späteren Endergebnis, verschätzte sich bei der CDU aber deutlich: Die Prognose lag bei 33,5%, das Ergebnis schließlich bei nur 32,1%.