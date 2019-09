Handelsblatt Media Group: Vermarktungssparte Solutions geht an den Start

Der Bereich individuelle Kundenlösungen soll bei der Handelsblatt Media Group gestärkt werden. Deshalb hat der Verlag mit Solutions eine Vermarktungssparte an den Start gebracht, die künftig von Andrea Wasmuth und Christian Sellmann geleitet wird.

Mit knapp 60 Consultants, Kreativen, Client-Managern und Redakteuren will die Handelsblatt Media Group den Bereich der individuellen Kundenlösungen weiter ausbauen. “Solutions by Handelsblatt Media Group” heißt die Vermarktungssparte. “Der Kunde liefert das Problem, wir entwickeln die wirkungsvolle Lösung”, sagt Andrea Wasmuth. Die Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c und Dr. Christian Sellmann, Managing Director Handelsblatt Research Institute, werden die neue Einheit als Geschäftsführung leiten.

Das Versprechen basiere laut Unternehmensangaben auf “innovativen, individuellen Kundenlösungen mit messbar höherer Wirkkraft, Storylining mit tiefem Branchenwissen und einzigartigen Formen der Kollaboration und Partizipation”. Dazu entwickelt das Team neue Informationsprodukte, die mit den zahlreichen Marken der Handelsblatt Media Group sowie den Corporate-Content-Spezialisten planet c und dem Veranstaltungsanbieter Euroforum kombiniert werden sollen.

Die Verlagsgruppe möchte sich mit dem Schritt “für die veränderten Kommunikationsanforderungen von Dax-Konzernen und inhabergeführten Unternehmen” aufstellen.

tb

