#trending // Lionel Messi und Cristiano Ronaldo Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind die besten Fußballer der vergangenen zehn bis 15 Jahre. In kaum einer Wahl zu Europas Fußballer oder Weltfußballer des Jahres traten sie nicht in der Endauswahl gegeneinander an. Kein Wunder also, dass ihnen nicht gerade ein herzliches Verhältnis nachgesagt wird. Am Donnerstag im Rahmen der Champions-League-Auslosung hingegen gab es ganz andere Bilder zu sehen: Messi und Ronaldo, wieder einmal unter den besten Drei zur Wahl des UEFA-Fußballer des Jahres, saßen nebeneinander, plauderten und scherzten im Interview: “We’ve not had dinner together yet, but I hope in the future!” Die UEFA postete den Satz von Ronaldo mitsamt eines Videos des Interviews in allen relevanten Netzwerken und sorgte damit für viel Begeisterung in der Fußballwelt: 166.000 Interaktionen und 1,7 Mio. Views gab es auf Facebook, 144.000 Reaktionen und ebenfalls 1,7 Mio. Views auf Twitter und sogar 3,1 Mio. Likes und 5,9 Mio. Views auf Instagram. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an 👌@cristiano on @leomessi “Of course we have a good relationship. We’ve not had a dinner together yet, but I hope in the future…” 🍽 #UCLdraw #UEFAawards Ein Beitrag geteilt von UEFA Champions League (@championsleague) am Aug 29, 2019 um 11:11 PDT