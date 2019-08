Print-Offensive: Spiegel kuratiert seine besten Lesestücke in einem neuen Printableger

Mit Print-Innovationen hatte der Spiegel-Verlag in der Vergangenheit wenig Glück. So floppten Magazin-Newcomer wie Spiegel Classic und Spiegel Fernsehen. Jetzt will das Printhaus erneut einen Print-Ableger starten: Mit „Spiegel Lesezeichen" plant die Redaktion, die besten Reportagen, Analysen, Gespräche, Porträts zu veröffentlichen, die bereits in Spiegel-Publikationen erschienen sind.

Von

Spiegel-Chefredakteur Steffen Klusmann ärgert sich, dass die gedruckte Ausgabe des Wochenmagazins den Leser nur zeitlich begrenzt zur Verfügung steht. „Jede Woche bedauern wir aufs Neue, dass das Heft nur sieben Tage am Kiosk liegt. Denn manche Texte reichen weit über die Aktualität des Nachrichtengeschäfts hinaus und verdienen es, viel länger interessierte Leserinnen und Leser zu finden“, betont der ehemalige FTD-Chefredakteur. Doch das soll sich bald ändern. Ab 2020 will der Verlag an der Ericusspitze zwei Mal im Jahr ein neues Print-Magazin namens „Spiegel Lesezeichen“ in den Handel bringen.

“Jede Woche bedauern wir aufs Neue, dass das Heft nur sieben Tage am Kiosk liegt”

Darin will Klusmann die besten Lesestücke aus den Spiegel-Publikationen der vorangegangenen Monaten veröffentlichen. Dazu gehören Kommentare und Reportagen, Analysen, Gespräche und Porträts. „Die Heftreihe wird die Texte versammeln, die es verdienen, dass man bei ihnen ein Lesezeichen setzt“, so Klusmann. Welche Texte ins Heft kommen, will die Spiegel-Redaktion gemeinsam mit den Lesern entscheiden. Die erste Ausgabe soll am 25. Februar 2020 am Kiosk erscheinen, das zweite Heft im Herbst. Das Heft umfasst 148 Seiten und soll in einer Druckauflage von rund 50.000 Exemplaren erscheinen. Der Copypreis betrage 9,90 Euro, teilt der Spiegel mit.

Anzeige

Damit wagt sich der Verlag an einen neuen Printableger. In der Vergangenheit hatte das Medienhaus hier weniger Glück. So floppten eigenständige Titel wie Spiegel Classic und Spiegel Fernsehen. Auch mit Beilagen hatte der Verlag nur begrenzt Erfolg. So stellte der Verlag ein Gesundheits-Supplement wieder ein.

Weiterhin im Markt ist die Lifestyle-Beilage „S-Magazin“. Denn das Geschäft mit Supplements birgt für den Verlag Vorteile. Das Unternehmen kann hierfür den Spiegel als Trägermedium nutzen. Damit ist für Werbekunden eine verbreiterte Auflage garantiert.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.