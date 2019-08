Mit Erhard Scherfer und Thorsten Faas: Phoenix startet Politik-Podcast “unter 3”

TV-Sender Phoenix startet am Freitag einen neuen Podcast: In "unter 3 – der phoenix-Politik-Podcast" besprechen Phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer und Politikwissenschaftler Thorsten Faas mit jeweils einem Gast das aktuelle politische Geschehen. In der ersten Folge geht es mit Katrin Göring-Eckardt u.a. um die Wahlen in Brandenburg und Sachsen.