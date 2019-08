Katja Heintschel von Heinegg neu in der ZAW-Geschäftsführung, Julia Busse geht zum Deutschen Brauer-Bund

Wechsel in der Geschäftsführung des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW). Katja Heintschel von Heinegg, derzeit Leiterin Europaangelegenheiten bei dem Verband, kommt im Oktober als neues Mitglied in der Geschäftsführung des Spitzenverbands der Werbewirtschaft. Sie folgt Julia Busse, die in die Geschäftsführung des Deutschen Brauer-Bundes wechselt.