#trending // “Joker” Im Herbst läuft der vielleicht spannendste, mindestens aber ungewöhnlichste Film aus dem “Batman”-Universum in den weltweiten Kinos an: “Joker” erzählt, wie der Super-Bösewicht zu genau dem geworden ist – genial verkörpert von Joaquin Phoenix. Am Mittwoch wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der überaus sehenswert ist. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Films kamen innerhalb von sechs Stunden 5,8 Mio. Views, sowie 175.000 Likes und Retweets zusammen, auf Warners YouTube-Account kamen bis dahin 2 Mio. Views dazu und auf der entsprechenden Facebook-Seite 1,2 Mio. New trailer. #JokerMovie – in theaters October 4. 🖤 this tweet to be the first to hear about exclusive content leading up to opening weekend. pic.twitter.com/dMdLZIjzwz — Joker Movie (@jokermovie) August 28, 2019