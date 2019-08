“Man sieht, dass wir es ernst meinen”: DAZN denkt über weitere Bundesliga-Rechte nach

Von

Durch eine Kooperation mit Eurosport hält DAZN seit dieser Bundesliga-Saison die Live-Rechte an 45 Fußball-Bundesliga-Spielen, darunter die 30 Freitags-Partien. Direkt an den beiden ersten Spieltagen hatte man dadurch Bayern München und Borussia Dortmund im Programm – eine Tatsache, die dem Streamingdienst eindeutig Aufmerksamkeit und sicher auch neue Kunden beschert hat.

Bevor am 3. Spieltag nun mit Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig eine weitere sehr attraktive Partie bei DAZN zu sehen ist, äußert sich Deutschland-Chef Thomas de Buhr im Gespräch mit Sportbuzzer zu eventuellen Zukunftsplänen bezüglich der Bundesliga: “Man sieht, dass wir es ernst meinen. Man sieht auch, dass wir es können”, so de Buhr zum Thema Bundesliga. Zur nächsten Rechteperiode, die die Saisons 2021/22 bis 2023/24 umfasst, sagt er: “Wir werden uns die Rechtepakete ganz genau anschauen, sobald diese offiziell ausgeschrieben sind und dann entscheiden, was wir machen.”

An Sky verloren hatte DAZN zum Start der Saison die Rechte an der englischen Premier League. De Buhr gibt zu, dass das “natürlich ein Verlust” war: “Wir haben die Premier League sehr gern gemacht”. Durch Bundesliga, Champions League und Europa League habe man den Verlust aber “deutlich überkompensiert”. In die neue Champions-League-Saison geht DAZN am Donnerstagabend mit der Live-Übertragung der Gruppen-Auslosung – um 18 Uhr geht’s los.

