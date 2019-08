Fake-Leserbriefe: So haben zwei Grüne Lokalpolitiker die “Kieler Nachrichten” reingelegt

Zuletzt sei am 22. Juli ein Schreiben von “Walter Stängel” eingetroffen, in dem ein Interview der “Kieler Nachrichten” mit Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Wiesemann kritisiert wurde. Dabei sind der Redaktion sprachliche Ähnlichkeiten mit Pressemitteilungen und öffentlichen Anträgen der Grünen aufgefallen. Die Redaktion begann zu recherchieren.

Bald war klar, dass es den Leserbriefschreiber “Walter Stängel” nicht gibt. Über ein Chat-Forum und ein eBay-Profil führte die Spur zum Grünen-Politiker Dennis Mihlan. Laut “Kieler Nachrichten” war auch ein Fake-Facebook-Profil für “Walter Stängel” angelegt, das mittlerweile gelöscht wurde. Zunächst bestritt Mihlan, Autor der Briefe zu sein. Er gab an, die Briefe zwar nicht geschrieben zu haben, einen “Walter Stängel” aber zu kennen. Später erklärte er gegenüber der Redaktion, “Walter Stängel” sei das Pseudonym eines politisch interessierten Schwentinentalers, der Angst habe, Leserbriefe unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen.

Am Montag dieser Woche habe Mihlan dann aber zugegeben, doch Autor der Leserbriefe zu sein. Gleichzeitig gab der Grünen-Fraktionschef Müller zu, sich den Namen “Bernd Seiler” ausgedacht zu haben, um seine Meinung zum Thema freies WLAN in Leserbriefen zu äußern. Beide hätten sich bei der Redaktion entschuldigt, so die “Kieler Nachrichten”. Mihlan habe zudem in einer Mail Reue gezeigt: “Nach all dem Chaos und nachdem uns offenbar wurde, was wir da eigentlich verzapft haben, sind wir nun zu dem Entschluss gekommen offen zu sein und die sich anbahnende Götterdämmerung über uns einbrechen zu lassen. Das fällt allemal leichter, als weiter damit zu leben.“