#trending // “Star Wars: The Rise of Skywalker” Auch am Montag wurde ein “Star Wars”-Video zum großen viralen Erfolg. War es am Wochenende noch der Trailer zur “Star Wars”-Serie “The Mandalorian”, der für viele Millionen Views gesorgte hatte, zog nun ein “Special Look” auf den kommenden Film “The Rise of Skywalker” nach, der im Rahmen der Disney-Fan-Veranstaltung D23 gezeigt wurde. Zwar gab es nur einige Sekunden neues Material in dem Zweiminüter, doch die reichten aus, um zahlreiche Fans in Ekstase zu versetzen. 7,1 Mio. Views kamen innerhalb von elf Stunden auf dem offiziellen YouTube-Kanal zusammen, sogar 12,2 Mio. auf dem entsprechenden Twitter-Account.