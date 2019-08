Streubesitz bei fünf Prozent: Berliner Medienhaus Axel Springer fliegt aus dem M-Dax

Von

Wie die Deutsche Börse mitteilt, wird der Änderung im Börsensegment für Aktien der Axel Springer SE zum 29. August wirksam. Hintergrund der außerplanmäßige Maßnahme der Deutschen Börse ist die Übernahme der Axel Springer SE durch Traviata II S.à.r.l.. Dadurch habe sich der Streubesitz auf fünf Prozent verringert. Damit werden nach dem Regelwerk “Guide to the DAX Equity Indices” die Springer-Aktien aus dem MDAX-Index genommen.

Eine Sprecherin von Springer betont hierzu auf Anfrage von MEEDIA: “Der Handelsort der Aktien ändert sich bei Indexentnahme erst einmal nicht. Axel-Springer-Aktien werden in Frankfurt im amtlichen Markt gehandelt und erfüllen die Voraussetzungen für das Börsensegment Prime Standard.” Der amerikanische Finanzinvestor KKR hat vor Kurzem gemeldet, dass er über eine Beteiligung von 42,5 Prozent am Medienkonzern Axel Springer (“Welt”, “Bild”) verfügt (MEEDIA berichtete). Diese Quote sei nach Ablauf der weiteren Annahmefrist am 21. August um Mitternacht erzielt worden. Ferner seien außerhalb des Übernahmeangebots Vereinbarungen über den Erwerb von 1,04 Prozent der Anteile abgeschlossen worden. Der Vollzug des Angebots steht weiterhin unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher, außenwirtschaftsrechtlicher und medienkonzentrationsrechtlicher Freigaben.

KKR plant, Springer von der Börse zu nehmen.

