“Der Spiegel” und sein “Projekt Orange”: neue Struktur, neuer Markenauftritt, neues Redaktionssystem

Von

Tropische Temperaturen, blauer Himmel – die Voraussetzung für das heutige Sommerfest des Hamburger Spiegel-Verlags könnten nicht besser sein. Noch ein Grund zum Feiern für die mehr als 900 Teilnehmer: Seit einem Jahr arbeiten sie beim “Spiegel” an der integrierten Print/Online-Redaktion. Online- und Printredaktion stehen nun kurz davor, zur neuen Gemeinschaftsredaktion zu verschmelzen. Dazu will das Unternehmen im September seine Organisation umkrempeln. Alle Ressorts des Print-“Spiegel” und von “Spiegel Online” werden zusammengelegt – eine historische Zäsur, hatten die beiden Sparten doch jahrelang – zu unterschiedlichen Bedingungen – eher nebeneinander statt miteinander gearbeitet. Doch jetzt ist Projekt “Orange”, das die Redaktion hausintern scherzhaft auch “Agent Orange” nennt, zumindest in einer ersten Ausbaustufe abgeschlossen. Dazu gehört, dass die Onliner Teil der Mitarbeiter-KG werden. So steigen bereits die ersten 30 Redakteure zum 1. September zu stillen Gesellschaftern auf.

Mit der Neuausrichtung rücken der gedruckte Spiegel und das Webportal enger zusammen – auch optisch. So verschwindet künftig Spiegel Online als Name. An die Stelle tritt “Der Spiegel”. Damit bekommen das Printprodukt und das Webportal einen einheitlichen Markenauftritt. Zugleich plant Chefredakteur Steffen Klusmann, den Online-Auftritt zu relaunchen. Die für 2020 geplante Frischzellenkur nimmt schon konkrete Formen an. Bereits am 11. September will der Verlag an der Ericusspitze das neue Webportal der Medienöffentlichkeit und Werbetreibenden präsentieren. Dies kündigte gestern Vermarktungschef Andre Pätzold unter anderem gegenüber Werbekunden an. Experten erwarten diverse Neuerungen – darunter neue Formate. Erstmals gibt es zudem ein gemeinsames Impressum. Gesellschaftsrechtlich jedenfalls gibt es bereits seit einigen Tagen die Spiegel Online GmbH & Co. KG nicht mehr. Jetzt firmiert der Unternehmensteil laut Handelsregister unter Der Spiegel GmbH & Co. KG.

Chefredakteur Klusmann hat zudem die Struktur in der Redaktion geändert. So wurden vier Ressorts (Politik Berlin, Wirtschaft, Kultur und Sport) innerhalb des Hauses zusammengezogen. Sie haben jetzt gemeinsame Büros. Mit der Verschmelzung ändert sich auch die Arbeitsweise in der Redaktion. Künftig sollen die Journalisten in ein neues Redaktionssystem schreiben. Damit will Klusmann leichter auf aktuelle Geschehnisse reagieren, um Berichte wenn möglich schneller online abzusetzen. Zugleich sind mit dem neuen Contentsystem wohl auch die Printredakteure stärker gefordert, mehr Artikel für den digitalen Auftritt zu schreiben, heißt es in “Spiegel”-Kreisen. Damit setzt der frühere “FTD”-Chefredakteur seine Ankündigung um, die “Spiegel”-Produkte “härter und nachrichtenstärker” zu machen. Dieser Anspruch könnte den Absatz des gedruckten Mediums beflügeln. Hier war die hart verkaufte Auflage (EV + Abo) im 2. Quartal 2019 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal leicht auf 530.324 Exemplare gesunken.

Anzeige

Eine Spiegel-Sprecherin bestätigt auf Anfrage von MEEDIA, dass der Verlag den Online-Relaunch im September auf der Dmexco vorstellen will. “Öffentlich wird der Neuauftritt tatsächlich Anfang 2020, wie ja bereits angekündigt”, so eine Unternehmenssprecherin. Und fügt hinzu: “Im Zuge der Fusion der Redaktionen von ‘Der Spiegel‘ und Spiegel Online planen wir für das Frühjahr 2020 einen einheitlichen Auftritt unter der Dachmarke ‘Der Spiegel‘. Dieser Schritt ist auch folgerichtig, weil wir publizistisch Heftinhalte und Online-Inhalte weiter verzahnen wollen und weil wir die Markenfamilie insgesamt neu aufsetzen werden.“ Zu einem neuen Redaktionssystem äußerte sich die Sprecherin nicht.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.