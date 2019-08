trending: die Brände im Regenwald, Barack Obamas “Summer Playlist”, “El Camino” und “The Mandalorian”

Guten Morgen! Die Ferienzeit neigt sich dem Ende, in dieser Woche geht die Schule in NRW wieder los, danach sind allenfalls noch die bayerischen und baden-württembergischen Familien im Urlaub. Worauf ich in diesem Herbst besonders gespannt bin: darauf, wie sich die Zuschauerzahlen des Fernsehens entwickeln. Im Sommer gab es insbesondere bei den Unter-50-Jährigen neue Minusrekorde, am Samstag reichten beispielsweise 750.000 14- bis 49-Jährige für den Tagessieg. Selbst in der Ferienzeit waren solche Zahlen bisher ziemlich undenkbar. Also: Erholen sich die Zahlen in den kommenden Monaten? Oder hat das Fernsehen im Sommer weitere Nutzer an Netflix & Co. verloren?