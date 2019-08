Erster Trailer veröffentlicht: Netflix kündigt “Breaking Bad”-Film “El Camino” für 11. Oktober an

"Breaking Bad" kehrt als Film zurück – und das bereits im Oktober: Die Kultserie um die Drogenköche Walter White und Jesse Pinkman aus Albuquerque kommt nach sechs Jahren zurück. Ein erster Trailer zum Film sorgte in den sozialen Netzwerken am Wochenende für viel Aufmerksamkeit.

Ein Trailer hat am Wochenende für viel Aufsehen in den sozialen Netzwerken gesorgt: “El Camino – A Breaking Bad Movie”. In dem 70-sekündigen Clip erfährt der Zuschauer zwar nicht viel über den Inhalt des Streifens, der am 11. Oktober bei Netflix veröffentlicht wird. Auf dem offiziellen YouTube-Account sammelte der Trailer bis Montagvormittag dennoch über 4,5 Millionen Views, bei Facebook weit über 2 Millionen und bei Twitter sind es mittlerweile mehr als 12,5 Millionen Abrufe.

What happened to Jesse Pinkman? El Camino: A Breaking Bad Movie October 11 pic.twitter.com/PuoWBgfDJ0 — Netflix US (@netflix) August 24, 2019

In dem Video ist Skinny Pete zu sehen, ein Freund von Jessy Pinkman, wie er gerade von der Polizei verhört wird, aber keinerlei Infos über seinen Kumpel preisgibt. Was die Fans erwarten können, bleibt nach dem kurzen Trailer weiterhin offen. Es ist lediglich klar, dass Pinkman im Fokus des Geschehens stehen wird und die Handlung nach den Geschehnissen des Staffelfinales weitergeht. Für das Drehbuch und die Regie ist, wie bereits bei der Serie, Vince Gilligan verantwortlich.

tb

