#trending // Die Brände im Regenwald

Die Feuer, die derzeit vor allem in Brasilien Teile des Regenwaldes zerstören, waren auch am Donnerstag ein großes Thema in den sozialen Netzwerken – weltweit womöglich das größte. Das lässt sich auch an journalistischen Artikeln sehen, die für starke Aufmerksamkeit gesorgt haben: NPR erreichte mit “Brazilian Amazon Ravaged By Tens Of Thousands Of Fires, As Deforestation Spikes” beispielsweise 140.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter, der National Geographic mit “Brazil’s Amazon is burning in historic wildfires—and deforestation is to blame” 124.000. In Deutschland lag Focus Online mit “Flammenhölle Amazonas: Brände zerstören Brasiliens grüne Lunge” und 12.200 an der Spitze der Thematik.

Neben den Medien springen immer mehr Prominente auf das Thema auf – bis hin zu Cristiano Ronaldo. Der Kicker sorgte in allen drei großen Netzwerken für extrem populäre Posts. Er veröffentlichte ein Foto der brennenden Wälder und schrieb dazu: “The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia”. Nun wird beten allein wohl kaum helfen, doch der Post kam extrem gut an: Auf Instagram erreichte er innerhalb von drei Stunden mehr als 5 Mio. Likes, auf Facebook gab es 260.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, auf Twitter 190.000 Likes und Retweets. In allen drei Netzwerken lag Ronaldo damit an der Spitze der weltweiten Posts des Tages.

Ebenfalls große Aufmerksamkeit lenkten die Fußballer-Kollegen Paulo Dybala und Kylian Mbappé, Schauspieler Leonardo DiCaprio und Sängerin Camila Cabello auf das Thema.