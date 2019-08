“Für die Generation Flugscham”: “Tagesspiegel” startet Reisemagazin für Kurzreisen in Deutschland

Am 30. August erscheint das neue Reisemagazin des “Tagesspiegel” mit einer Auflage von 30.00 Exemplaren an den Kiosken. Das Heft mit dem Claim “Kleine Reisen in Städte um Berlin” richtet sich an Berlinerinnen und Berliner, “die kurze Reisen – Tagesausflüge, lange Wochenenden in anderen Städten – lieben, die aber nicht mehr vorbehaltlos ins Flugzeug steigen wollen.”

Daniel Erk, verantwortlich für Entwicklung und Produktion, glaubt, dass das Magazin zwei gegenwärtige Entwicklungen aufgreife. “Es ist ein Heft für die Generation Flugscham – und ein Heft, das der Wertschätzung für das Regionale und Lokale Rechnung trägt.” Das Jahresmagazin umfasst 160 Seiten und kostet 9,80 Euro. Für die Art Direktion zeigt sich Axel Völcker verantwortlich, der unter anderem bekannt wurde durch sein ADC-preisgekröntes Magazin “Der Wedding”.

So beschreibt die Autorin Ilona Hartmann in der Titelgeschichte, wie ein “perfektes Wochenende” in Leipzig aussieht. In Interviews und Reportagen werden zudem die Kunstszene aus dem polnischen Poznan, die interessantesten Bierbrauer Bambergs und die schönen Seiten von Hannover gezeigt. Insgesamt werden 16 Städte vorgestellt.

