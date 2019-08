#trending // die Waldbrände in Brasilien

Zu einem immer größeren Thema werden weltweit die Brände in den Regenwaldgebieten Brasiliens. Die Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online landeten am Mittwoch mit den Artikeln “Waldbrände in Brasilien: Feuer frei” und “Schlimmste Brände seit 2013: Brasiliens Regenwald steht in Flammen” nach Likes und Shares auf Twitter an der Spitze des deutschen Online-Journalismus.

Weltweit erzielte die BBC mit dem Artikel “Amazon fires: Record number burning in Brazil rainforest” extrem starke 850.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen, CNN kam mit “Amazon rainforest fires are burning at a record rate” auf 610.000. Auch Prominente weisen vermehrt in den sozialen Netzwerken auf die Brände hin – so zum Beispiel Model und Schauspielerin Cara Delevingne, die mit einem Instagram-Post 925.000 Likes einsammelte.