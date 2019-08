Schweizer Magazin “Quality” pusht Revival-Ausgabe mit erhöhter Auflage und Audrey-Hepburn-Aktion am POS

Die über 500 lebensgroßen Audrey-Hepburn-Figuren werden im Handel kaum zu übersehen sein. Mit dieser Marketingaktion erinnert das "Quality"-Magazin an seine Ursprünge im 50er-Jahre-Streifen "Funny Face". Im DACH-Raum ist nun eine Revival-Ausgabe des Magazins aus der Schweiz mit 160.000 Exemplaren am Start.

Die Schweizer Verlagsgesellschaft Global Q Media AG bringt bei der aktuellen “Quality”-Ausgabe eine erhöhte Auflage an den Start. Auch in der DACH-Region gibt es in Deutschland etwa 95.000 Exemplare, dahinter folgen die Schweiz mit 35.000 und Österreich mit 30.000. Um genug Aufmerksamkeit zu generieren, stehen über 500 lebensgroße “Audrey Hepburn Zeitungsverkäufer” im Handel. Auf den Markt kam das aktuelle Heft bereits am 22. Juli.

Hintergrund für die Maßnahme: Laut Mitteilung erblickte das “Quality”-Magazin im Jahr 1957 das Licht der Welt, nämlich im Film “Funny Face” mit Audrey Hepburn. Die Rechte an dem Magazin-Titel aus dem Film sicherte sich die Global Q Media AG. 2015 erschien die erste Printausgabe mit dem historischen Design aus den 50ern. Für das aktuelle Titelbild wurde Model Catharina Pedersen von Fotografin Esther Haase im Audrey-Hepburn-Look gestylt sowie in der modernen Umsetzung der Location Shots aus dem Film fotografiert.

Die Verantwortlichen bezeichnen “Quality” als “feuilletonistisches Infotainment mit Trends, Stories und Gadgets für Männer und Frauen”. Zum Redaktionsteam gehören Leiterin Susanne Filter und diverse Experten aus verschiedenen Bereichen. Das Magazin erscheint sechsmal im Jahr.

