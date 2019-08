YouGov Brand Health Ranking: Lego mit Abstand auf Platz 1, Samsung ist beste Tech-Marke

Der Spielzeughersteller Lego steht 2019 erneut an der Spitze des YouGov Brand Health Ranking für Deutschland. Mit 51,2 Punkten landet der Klötzchen-Fabrikant mit Abstand auf dem ersten Platz. Es folgen die Drogeriekette dm und Nivea. Das Brand Health Ranking listet Unternehmen und Marken, die in in allen Bewertungsdimensionen des Markenmonitors YouGov BrandIndex am besten abschneiden.