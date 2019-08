#trending // Die Beerdigung eines Gletschers Internationale Aufmerksamkeit bekam am Montag eine Beerdigung in Island. Dort wurde aber nicht um einen Menschen getrauert, sondern um einen Gletscher: den Okjokull, der nach Angaben der Trauernden der erste isländische Gletscher ist, der diesen Status verlor, weil er wegen des Temperaturanstiegs weggeschmolzen ist. Die Trauergemeinde stellte ein Schild auf: “Ok is the first Icelandic glacier to lose its status as glacier. In the next 200 years all our glaciers are expected to follow the same path. This monument is to acknowledge that we know what is happening and what needs to be done. Only you know if we did it.” Medien wie BuzzFeed News, LadBible und wbur.org sammelten jeweils zigtausende Social-Media-Interaktionen mit der Story ein.