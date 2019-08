Neuer Streamingdienst Disney+ startet im November in fünf Ländern – Deutschland ist nicht dabei

In den USA geht Disney+ zum Kampfpreis von 6,99 Dollar pro Monat an den Start und ist damit deutlich günstiger als Netflix (hier kostet das Standard-Abo mit zwei HD-Streams mittlerweile 12,99 US-Dollar im Monat). In Kanada wird Disney+ 8,99 Kanadische Dollar kosten, in den Niederlanden 6,99 Euro, in Australien 8,99 Australische Dollar und in Neuseeland 9,99 Neuseeländische Dollar.

Disney hatte verkündet, dass Disney+ innerhalb von zwei Jahren weltweit erhältlich sein soll.