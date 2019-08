Bundesliga startet bei Sky deutlich besser als vor einem Jahr, Gladbach-Schalke mit Top-Quote des 1. Spieltags

Nach dem etwas blassen Start in die Fußball-Bundesliga vor einem Jahr lief es diesmal für Sky klar besser: 1,36 Mio. sahen die Übertragungen am Samstagnachmittag im herkömmlichen Fernsehen - 200.000 mehr als 2018. Auch an zwei der drei weiteren Anstoßzeiten am Samstag und Sonntag wurden die Vorjahreszahlen gesteigert. Stärkstes Einzelspiel war Mönchengladbach-Schalke mit 960.000 Fans.