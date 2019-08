Abnehm-Show und Daily-Soap: RTL präsentiert sein neues Nachmittagsprogramm

Ab 15 Uhr geht etwa die Doku “Ran an den Speck” an den Start, in der Reality-Star Detlef Steves und Silke Kayadelen, Personal-Trainerin und Ernährungsberaterin, acht Familien im Kampf gegen ihre Pfunde helfen. Für den Gewinner gibt es ein Preisgeld von 10.000 Euro. Schon eine Stunde davor will RTL mit neuen Folgen von “Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal” die Zuschauer vor die TV-Geräte locken.

Ab 16 Uhr startet die Nachmittagsdoku “Mensch Papa! Väter allein zu Haus”. In der Sendung müssen Väter drei Tage lang rund um die Uhr ihre Kinder versorgen – und sich auch um den Haushalt kümmern. In der Stunde danach präsentiert RTL ab 17 Uhr seine neue Daily-Soap “Herz über Kopf”. Im Mittelpunkt der neuen Crimenovela steht die Familiengeschichte von Kathi Bender. Eine Frau, die zwischen zwei Männern steht und sich der Frage stellen muss: wie gut kennst du denjenigen, den du liebst?

Am 26. August soll das neue Nachmittagsprogramm an den Start gehen.

