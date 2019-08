TV-Quoten: Mehr als sechs Millionen sehen den Sieg des FC Bayern im DFB-Pokalauftakt

Im ZDF sahen ab 20.15 Uhr 4,42 Millionen (15,1 Prozent) die Episode “Dein Wille geschehe” mit Ulrich Noethen aus Krimireihe “Neben der Spur”. Recht stark schnitt auch der ZDFneo-Dauerbrenner “Inspector Barnaby” ab. Die Wiederholung der Folge “Das Tier in Dir” schalteten 2,08 Millionen (7,1 Prozent) ein.

Bei der RTL-Dokureihe “Das Jenke-Experiment” ging es um das Thema Nikotinentzug, das wollten 1,38 Millionen (4,8 Prozent) sehen. Die Vox-Show “Hot oder Schrott – Die Allestester” kam auf 1,32 Millionen (4,6 Prozent), die Kabel-eins-Actionkömödie “Lethal Weapon 3 – Die Profis sind zurück” erzielte 1,17 Millionen (4,2 Prozent).

Die Sat.1-Komödie “Entdecke die Mandy in dir” wollten 1,16 Millionen (4,0 Prozent) sehen, später am Abend kam “Promi Big Brother” beim selben Sender auf 1,70 Millionen (9,6 Prozent). Die RTL-II-Dokusoap “Konny Goes Wild!” sahen 960.000 (3,4 Prozent) Leute und die ProSieben-Sitcom “The Big Bang Theory” 830.000 (2,9 Prozent).

dpa