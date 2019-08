Nach Protesten in Moskau: Russische Medienaufseher warnen YouTube

Nach den Protesten und Massenfestnahmen in Moskau haben die russischen Medienaufseher YouTube aufgefordert, Videos von nicht genehmigten Protesten zu verbieten. In einem Schreiben wird das Unternehmen dazu aufgerufen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, teilte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor am Sonntag mit. Andernfalls werde man "angemessen" darauf reagieren.