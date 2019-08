“Choose your X” – Serviceplan startet internationale Kampagne für die SUV-Reihe von BMW

Serviceplan Campaign International hat eine internationale Kampagne für die SUVs der X-Reihe von BMW konzipiert und umgesetzt. Die auf mindestens drei jahre angelegte Kampagne in TV, Online und Print startet nun anlässlich der Einführung der neuen Modelle von X1 und X6.

Ziel der Kampagne sei es gewesen, für alle bestehenden Fahrzeuge aus der X-Reihe von BMW eine einheitliche Kommunikation aufzubauen. Durch die Modularität der Kampagne sei es jedem Markt möglich, seine Fokusbaureihe zu bewerben und den Modellen in der nun geschaffenen Produktwelt einen Platz zu geben.

Die Werbefilme starten ab sofort im TV und Online; neben den Spots kommen auch Printanzeigen zum Einsatz (Fotograf: Emir Haveric). Die Dachkampagne wird für alle Märkte weltweit adaptiert und mindestens drei Jahre lang eingesetzt. Hierzu wurden drei TV-Spots, zwei Online-Launchfilme und acht weitere Filme in verschiedenen Längen entwickelt und realisiert (Produktion: Tempomedia; Regisseur: Jan Wentz).

Dabei wird das Erkennungszeichen der Baureihe, das X, auch als Symbol der freien Entscheidung in Szene gesetzt. “Die Kampagne zelebriert die Wahl der freien Entscheidung und damit die Unabhängigkeit der Kunden”, so die Agentur. Eine Idee ist oft dann gut und einfach, wenn sie direkt aus dem Produkt abgeleitet ist. Ein X als das ultimative Symbol einer freien Entscheidung ist so eine Idee”, sagt Thomas Heyen, Kreativgeschäftsführer und Partner bei Serviceplan Campaign International.

Seitens Serviceplan Campaign International zeichnet das Team um die beiden Kreativgeschäftsführer Thomas Heyen und Markus Kremer sowie Beratungsgeschäftsführer Florian Klietz verantwortlich.

