TV-Quoten: “Promi Big Brother” bei Sat.1 startet trotz Zlatko schwächer als im Vorjahr

"Der Alte" besiegt im Gesamtpublikum die Stars und Sternchen von "Promi Big Brother". Die Wiederholung einer Folge aus der ZDF-Krimi-Serie "Der Alte" stand am Freitagabend am höchsten in der Zuschauergunst. 3,88 Millionen Menschen sahen "Geteiltes Leid". Etwas schwächer als im vergangenen Jahr startete die fast vierstündige Live-TV-Show "Promi Big Brother" auf Sat.1 mit Überraschungsteilnehmer Zlatko, der in der ersten Staffel 2000 Publikumsliebling war.