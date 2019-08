Jennifer DiMotta wird Marketingchefin bei Media-Markt Saturn

Der Elektrohandel-Konzern Media-Markt Saturn hat eine neue Marketingchefin: Jennifer DiMotta und hat bislang mit ihrer eigenen Beratungsfirma Unternehmen beim Einstieg in den Online-Handel geholfen. Laut "Horizont" soll sie am 19. August anfangen.

Jennifer DiMotta wird Chief Marketing Digital Officer (CDMO) bei der Media-Markt Saturn Retail Group. Die US-Amerikanerin leitete zuletzt ihre eigene Beratung, die Unternehmen beim Einstieg in den Online-Handel hilft, und verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im E-Commerce-Management großer US-Firmen. Dies berichtet das Branchenblatt “Horizont” in seiner aktuellen Ausgabe. Sie soll laut Medienbericht am 19. August beim Elektrohandel-Konzern anfangen.

Damit scheint die Führung um Media-Markt-Saturn-Chef Ferran Reverter nach langer Suche die richtige Besetzung für den Posten gefunden zu haben. Reverter hatte betont, dass der neue CMDO vor allem das Digitalgeschäft auf Wachstumskurs bringen muss.

Weitere Einblick in die Arbeit von DiMotta gibt es auch auf ihrem Blog.

Anzeige

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.