P7S1-Zahlen: Der TV-Konzern müht sich, vom schwächelnden Werbegeschäft unabhängiger zu werden

So war der Start von Joyn im zweiten Quartal durchaus gelungen. P7S1 legte in dem Joint Venture mit Discovery eine technisch saubere App vor und glänzte zum Start mit der dritten Staffel der Renommier-Serie “Jerks”. Die Comedy-Reihe von und mit Christian Ulmen ist qualitativ ein Solitär im P7S1-Reich. Joyn habe mittlerweile 3,8 Mio. monatliche Nutzer, dies seien viermal so viele wie bei der Vorgänger-App 7TV. Praktischerweise hat der Konzern 7TV einfach in Joyn umgewandelt, so dass man die bestehenden Installationen von 7TV vom Start weg als Nutzerbasis hatte.

Trotzdem ist das ein schöner Erfolg, der freilich auch mit massivem Marketing-Aufwand erkauft wurde. Der wirkliche Test für Joyn kommt erst im Winter-Halbjahr, wenn die kostenpflichtige Premium-Version der App starten soll. Die Investitionen in Joyn drückten aber jetzt schon auf den Gewinn. Das adjusted EBITDA der Gruppe ging im zweiten Quartal um 18 Prozent auf 213 Mio. Euro (Vorjahr: 259 Mio Euro) zurück. Das adjusted net income (bereinigter Konzernüberschuss) ging im zweiten Quartal um 38 Prozent auf 85 Mio Euro zurück (Vorjahr: 136 Mio Euro). Die Gewinnrückgänge waren in dieser Größenordnung in etwa erwartet worden.

TV-Werbung schwächelt

Was wirklich Sorge bereitet und auch Antel am Gewinn-Rückgang hat, ist der mittlerweile deutlich spürbare Rückgang beim Brot-und-Butter-Business mit der TV-Werbung. Die Erlöse mit klassischen Spots gingen im Quartal um drei Prozent runter. Das neue Geschäft mit digitaler und “smarter” Werbung (etwa Adressable TV) stieg dagegen um 26 Prozent und dämpfte den Erlös-Rückgang der Werbesparte insgesamt etwas. Die gesamten Werbeerlöse im Entertainment-Segment lagen somit “nur” zwei Prozent unter dem Vorjahr