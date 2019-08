Alexander Gottein ist neuer Gesamt-Vorstand bei der ComTeam AG

Anzeige

Der neue Gesamt-Vorstand Alexander Gottein ist seit sieben Jahren Teil des Teams. Zuvor hatte er zunächst fünf Jahre als geschäftsführender Betriebsleiter ein mittelständisches Unternehmen geführt und danach als Berater internationale Unternehmen bei Strategie und Organisationsentwicklung unterstützt. Seit 2012 war er Leiter der ComTeam Akademie und damit auch Mitglied der Geschäftsleitung. .Die ComTeamGroup ist heute ein Unternehmensverbund mit sechs Gesellschaften und dem Hauptsitz in Gmund am Tegernsee. Zur ComTeamGroup gehören Büros in Düsseldorf und Frankfurt sowie Gesellschaften in Berlin, Österreich, Schweiz und Großbritannien.