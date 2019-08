Thieme Verlag: Cathrin Weinstein wird Standortleiterin in New York

Cathrin Weinstein ist ab sofort neue Leiterin des Thieme Standorts in New York. Die Niederlassung in New York ist eine von vier internationalen Standorten. Weinstein soll die Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit sicherstellen sowie mit ihrem Team die Weiterentwicklung der Nordamerika-Geschäfte vorantreiben.

Bereits seit 1979 hat Thieme eine Niederlassung in New York. Dort entstehen Informationsangebote für ausgewählte medizinische Facharztgruppen und Medizinstudierende, die heute zunehmend digital zur Verfügung stehen.

Die Thieme Gruppe ist laut eigenen Angaben marktführender Anbieter von Informationen und Services zur Verbesserung für Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Das Familienunternehmen entwickelt mit seinen über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern digitale und analoge Angebote in Medizin und Chemie.

Neue Produkte mit Fokus auf Nordamerika

Cathrin Weinstein ist bereits seit 1997 beim Unternehmen tätig. Die promovierte Medizinerin entwickelte als Programmplanerin in Stuttgart und New York Angebote für Medizinstudierende und Ärzte in Weiterbildung. Unter ihrer Leitung entstand beispielsweise die Produktreihe rund um den einbändigen “Atlas of Anatomy” von Anne M. Gilroy und Brian R. MacPherson mit der digitalen Lernplattform “Winking Skull”. Sie war zudem maßgeblich an der Entwicklung des Lern- und Wissensportals “via medici” beteiligt.

Als Managing Director für die USA soll Weinstein die Weiterentwicklung bestehender sowie die Entwicklung neuer Produkte und Services mit Blick auf die nordamerikanischen Märkte verantworten. Dabei soll sie eng mit den Standortleitern für Brasilien, Indien und China zusammenarbeiten.

